KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.01.2026 12:44:00
TranslateGemma: Google gibt KI-Modell für Übersetzung frei
Googles frei verfügbares KI-Modell Gemma ist jetzt als TranslateGemma spezialisiert auf die Übersetzung von 55 Sprachen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|278,35
|-2,08%
|Alphabet C (ex Google)
|278,30
|-2,27%
