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18.05.2026 06:31:29
Translational Development Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Translational Development Acquisition A gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Translational Development Acquisition A 0,070 USD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
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