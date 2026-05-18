Translational Development Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Translational Development Acquisition hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Translational Development Acquisition 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at