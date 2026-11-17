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17.11.2026 06:31:28
Translational Development Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Translational Development Acquisition hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Translational Development Acquisition 0,080 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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