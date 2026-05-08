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08.05.2026 06:31:29
TransMedics Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
TransMedics Group ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TransMedics Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,17 Prozent auf 173,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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