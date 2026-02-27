|
TransMedics Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TransMedics Group lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 160,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TransMedics Group einen Umsatz von 121,6 Millionen USD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 605,49 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 441,54 Millionen USD in den Büchern standen.
