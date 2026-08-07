TransMedics Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TransMedics Group veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte TransMedics Group einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 190,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 157,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at