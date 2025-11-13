|
Transmissora Alianca de Energia Eletrica: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Transmissora Alianca de Energia Eletrica stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Transmissora Alianca de Energia Eletrica 1,19 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transmissora Alianca de Energia Eletrica in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,18 Milliarden BRL im Vergleich zu 991,0 Millionen BRL im Vorjahresquartal.
