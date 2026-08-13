Transmissora Alianca de Energia Eletrica gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Transmissora Alianca de Energia Eletrica gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,07 Milliarden BRL – eine Minderung von 15,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,26 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at