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20.03.2026 06:31:28
Transmissora Alianca de Energia Eletrica hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Transmissora Alianca de Energia Eletrica präsentierte in der am 18.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Umsatz wurde auf 1,20 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,09 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,62 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Transmissora Alianca de Energia Eletrica einen Umsatz von 3,72 Milliarden BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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