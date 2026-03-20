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20.03.2026 06:31:28
Transmissora Alianca de Energia Eletrica präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Transmissora Alianca de Energia Eletrica hat am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,41 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 BRL je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,20 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 1,09 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,59 BRL, nach 4,92 BRL im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Transmissora Alianca de Energia Eletrica im vergangenen Geschäftsjahr 4,62 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transmissora Alianca de Energia Eletrica 3,72 Milliarden BRL umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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