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20.03.2026 06:31:28
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA hat am 18.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,41 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 BRL erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,20 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 1,09 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,59 BRL. Im Vorjahr waren 4,92 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,62 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,72 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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