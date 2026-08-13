Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,65 BRL gegenüber 1,48 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,26 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at