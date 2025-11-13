Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,33 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 1,19 BRL je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,13 Prozent auf 1,18 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 991,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

