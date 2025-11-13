Transmissora Alianca de Energia Eletrica: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transmissora Alianca de Energia Eletrica hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Transmissora Alianca de Energia Eletrica im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 991,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at