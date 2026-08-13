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13.08.2026 06:31:29
Transmissora Alianca de Energia Eletrica: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Transmissora Alianca de Energia Eletrica veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Transmissora Alianca de Energia Eletrica 1,48 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 15,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,26 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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