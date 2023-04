Transocean and Eneti Announce Intention to Enter into Joint Venture for Offshore Wind Foundation Installation

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Transocean Ltd."

STEINHAUSEN, Switzerland , April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) and Eneti Inc. (NYSE: NETI) (“Eneti”) announced today the execution of a non-binding memorandum of understanding through their respective subsidiary companies indicating their intention to form