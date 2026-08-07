Transocean: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Transocean hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Transocean hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Transocean im vergangenen Quartal 966,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Transocean 988,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at