Transocean Enabler Selected to Drill Injection Well and Sidetrack for Northern Lights Carbon Transport and Storage Project

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Transocean Ltd."

STEINHAUSEN, Switzerland , Jan. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) announced today that, later this year as part of its current drilling contract with Equinor, the Transocean Enabler will drill one carbon injection well and a sidetrack for another carbon injection well drilled