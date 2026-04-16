Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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16.04.2026 12:21:00
Transocean Ltd. Announces $158 Million Award for Ultra-Deepwater Drillship
STEINHAUSEN, Switzerland, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced that the Deepwater Asgard was awarded a five-well contract in the Eastern Mediterranean Sea with an undisclosed operator. The estimated 390-day campaign is expected to commence inWeiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
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Nachrichten zu Transocean Ltd.
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Transocean stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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28.10.25
|Ausblick: Transocean öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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