Transocean Ltd. Announces $251 Million Harsh Environment Semisubmersible Contract

STEINHAUSEN, Switzerland , Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) ("Transocean") today announced a minimum 540-day contract for the Transocean Barents with OMV Petrom S.A. in the Romanian Black Sea at a rate of $465,000 per day, excluding additional services.