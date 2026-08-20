Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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20.08.2026 12:14:00
Transocean Ltd. Announces $300 Million Contract For Ultra-Deepwater Drillship
STEINHAUSEN, Switzerland, Aug. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced a two-year binding Letter of Award for the Dhirubhai Deepwater KG2 with ONGC in India. The campaign is expected to commence in the first quarter of 2027 and contributeWeiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
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21.07.26
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