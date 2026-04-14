Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Transocean Aktie

Transocean für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 12:04:00

Transocean Ltd. Announces $425 Million Additional Backlog for Ultra-Deepwater Drillship

STEINHAUSEN, Switzerland, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced that the Deepwater Corcovado was awarded a 1,156-day contract extension with Petrobras in direct continuation of its current activity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transocean Ltd.

mehr Nachrichten