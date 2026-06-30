Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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30.06.2026 22:22:00
Transocean Ltd. Announces Agreement with Equinor Valued at Over $1 Billion
STEINHAUSEN, Switzerland, June 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced its entry into an agreement with Equinor, conditional to license approvals, for the use of three of its harsh environment semisubmersible rigs on the Norwegian shelf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
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