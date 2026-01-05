Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
|
05.01.2026 12:58:00
Transocean Ltd. Announces Contract Award and Extension Totaling $168 Million
STEINHAUSEN, Switzerland , Jan. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced a contract award and an extension, respectively, for two of its drilling rigs. Together, the fixtures represent approximately $168 million of firm backlog.Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Transocean Ltd.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Transocean öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Transocean präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Transocean gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Transocean Ltd.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Transocean Ltd.
|3,62
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.