Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
11.02.2026 12:18:00
Transocean Ltd. Announces Contract Award and Extension Totaling $184 Million
STEINHAUSEN, Switzerland, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced contract fixtures for two of its harsh environment semisubmersibles in Norway. In aggregate, the fixtures represent approximately $184 million in firm contract backlog.Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
