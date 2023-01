Transocean Ltd. Announces Contract Awards and Extensions Totaling $488 Million

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Transocean Ltd."

STEINHAUSEN, Switzerland , Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) today announced contract awards or extensions for five of its drilling rigs. Together, the fixtures represent approximately $488 million of firm backlog. Deepwater Invictus, an ultra-deepwater drillship , was