Transocean Aktie

Transocean für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513

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16.06.2026 23:05:00

Transocean Ltd. Announces Contract Awards Totaling $185 Million

STEINHAUSEN, Switzerland, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced contract awards for two of its harsh environment semisubmersibles. In aggregate, the fixtures represent approximately $185 million in firm contract backlog.Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
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