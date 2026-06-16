Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
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16.06.2026 23:05:00
Transocean Ltd. Announces Contract Awards Totaling $185 Million
STEINHAUSEN, Switzerland, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) (“Transocean”) today announced contract awards for two of its harsh environment semisubmersibles. In aggregate, the fixtures represent approximately $185 million in firm contract backlog.Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
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