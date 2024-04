Transocean Ltd. Announces Results of Tender Offers

STEINHAUSEN, Switzerland , April 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) announced today on behalf of Transocean Inc. , its wholly-owned subsidiary (the “Company” and, together with Transocean Ltd. , “Transocean”), the results of the Company’s previously announced tender offers to Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd. Zum vollständigen Artikel