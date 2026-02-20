Transocean Aktie

Transocean für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 01:23:00

Transocean Ltd. Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results

STEINHAUSEN, Switzerland, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) today reported financial results for the fourth quarter and full year of 2025. The Company will hold a conference call and webcast at 9 a.m. EST, 3 p.m. CET, on Friday, February 20, 2026, to discuss the results,Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Transocean Ltd.

mehr Nachrichten