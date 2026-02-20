Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
20.02.2026 01:23:00
Transocean Ltd. Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Results
STEINHAUSEN, Switzerland, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) today reported financial results for the fourth quarter and full year of 2025. The Company will hold a conference call and webcast at 9 a.m. EST, 3 p.m. CET, on Friday, February 20, 2026, to discuss the results,Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Transocean Ltd.
04.02.26
|Erste Schätzungen: Transocean stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
28.10.25
|Ausblick: Transocean öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)