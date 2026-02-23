Transocean: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Transocean hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,04 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 952,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,080 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,03 Milliarden USD ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,040 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,760 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,97 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

