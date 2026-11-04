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04.11.2026 06:31:28
Transocean: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Transocean lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -2,000 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Transocean 937,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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