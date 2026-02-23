Transocean: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Transocean hat am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,63 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,15 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19,00 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at