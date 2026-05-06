Transocean stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Transocean äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,08 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 906,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at