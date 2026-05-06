Transocean stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transocean hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 5,68 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,30 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at