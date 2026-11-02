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02.11.2026 23:47:58

Transocean Swings To Profit In Q3

(RTTNews) - Transocean Ltd. (RIG), an offshore contract drilling services provider specializing in ultra-deepwater and harsh-environment operations, reported a return to profitability in the third quarter of 2026, compared with a substantial loss in the prior-year quarter.

Third-quarter net income was $26 million, or $0.02 per share, compared with a net loss of $1.92 billion, or $2.00 per share, in the year-ago quarter.

The prior-year loss included a $1.91 billion impairment charge on assets.

Contract drilling revenues declined to $937 million from $1.03 billion a year earlier. Revenue efficiency was 96.8 percent, compared with 97.5 percent in the prior-year quarter.

For full-year 2026, Transocean expects contract drilling revenues of $3.9 billion to $3.95 billion and capital expenditures of approximately $145 million.

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