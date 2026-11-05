Transocean: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Transocean hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transocean in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,81 Milliarden BRL im Vergleich zu 5,60 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at