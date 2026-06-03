Transoceanic Investments präsentierte Quartalsergebnisse

Transoceanic Investments hat am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,01 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Transoceanic Investments mit 0,010 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.at