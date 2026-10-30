Transoceanic Investments stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transoceanic Investments hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,050 CAD beziffert, während im Vorjahr -0,030 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at