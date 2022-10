Transparenzdatenbank zu Corona-Hilfen nun online

Die Transparenzdatenbank für die Wirtschaftshilfen im Zuge der Corona-Pandemie ist ab sofort unter der Internetadresse www.transparenzportal.gv.at einsehbar, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Darin veröffentlicht sind all jene Hilfen über 10.000 Euro die über die Covid-1ß-Finanzierungsagentur COFAG abgewickelt wurden oder an landwirtschaftliche Betriebe geflossen sind. Dazu kommen alle Hilfen über 1.500 Euro an gemeinnützige Einrichtungen (NPO-Zahlungen).

Veröffentlicht werden sollen Leistungen aus dem Covid-19-Ausfallbonus, dem Verlustersatz, Fixkostenzuschuss, Lockdown-Umsatzersatz und Covid-19-Zahlungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Kontrollen der COFAG bzw. im Auftrag der COFAG hätten die ungerechtfertigte Auszahlung von rund 255 Mio. Euro verhindert, geht es aus einer Aussendung der Regierung hervor. Weitere 43 Mio. Euro seien durch freiwillige Korrekturmeldungen zurückgeflossen.

spo/fel

(APA)