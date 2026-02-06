Transpek Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transpek Industry hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,06 INR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1,58 Milliarden INR, gegenüber 1,70 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,80 Prozent präsentiert.

