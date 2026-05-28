Transpek Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Transpek Industry hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,78 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 34,39 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 1,48 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Transpek Industry 1,65 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 81,72 INR beziffert. Im Vorjahr waren 87,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,21 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Transpek Industry 6,50 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at