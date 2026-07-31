Transport Investment Barter Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transport Investment Barter Company hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 JOD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Transport Investment Barter Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen JOD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at