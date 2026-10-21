Transport Investment Barter Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Transport Investment Barter Company stellte am 19.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,04 JOD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Transport Investment Barter Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 JOD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,85 Prozent auf 1,7 Millionen JOD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at