WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011
|
11.02.2026 19:51:07
Transport muss profitabel werden: GDL prangert massiven Personalabbau bei DB Cargo an
Wegen EU-Vorgaben muss die krisengeplagte DB Cargo bis Jahresende profitabel werden. Der neue Chef der Logistiktochter der Deutschen Bahn arbeitet momentan an einem Sanierungskonzept. Die Lokführergewerkschaft GDL wirft ihm vor, tausende Stellen abbauen zu wollen.
Nachrichten zu D.B. Corp Ltd
Analysen zu D.B. Corp Ltd
