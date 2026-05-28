|
28.05.2026 06:31:29
Transport: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Transport hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Transport hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,80 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transport in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,24 Milliarden INR im Vergleich zu 11,79 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 59,49 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Transport ein Gewinn pro Aktie von 53,43 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 49,17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Transport 44,92 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: ATX im Plus erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden fester erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.