Transport: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Transport hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Transport hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 16,12 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,80 INR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Transport in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,24 Milliarden INR im Vergleich zu 11,79 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 59,49 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Transport ein Gewinn pro Aktie von 53,43 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 49,17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Transport 44,92 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at