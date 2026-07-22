CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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22.07.2026 10:00:27
Transport secretary quizzed on bus fare change
Labour MP is asked about the lowering of the bus fare cap, after Starmer increased it in 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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