Transport Trade Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Transport Trade Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 RON beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Transport Trade Services -0,020 RON je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,56 Prozent auf 163,4 Millionen RON. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,3 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at