Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.07.2026 11:35:00
Transport von Nutzlast ins All: SpaceX als die East India Company unserer Zeit
Seit mehr als 60 Jahren sinken die Kosten für den Transport von Nutzlast ins All. Laut einer Analyse gibt es in der Geschichte keine vergleichbare Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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