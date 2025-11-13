Transrail Lighting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Transrail Lighting hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,11 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,88 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,61 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at